Самую большую на Кубани площадку ГТО открыли в Калининском районе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Самую большую на Кубани площадку ГТО открыли в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Спортивная площадка площадью в 600 квадратных метров находится в станице Старовеличковской. Ее оборудовали на территории спортшколы «Восход». Для тренировок и сдачи нормативов здесь установили более 35 тренажеров.

- На них смогут заниматься спортсмены, жители станицы, - отметил вице-губернатор края Александр Власов. - В крае работает 65 Центров тестирования по выполнению комплекса «Готов к труду и обороне». Оборудовано почти 1,9 тыс. мест для сдачи, в том числе на стадионах, в универсальных спорткомплексах, бассейнах и спортплощадках школ.

Всего с начала года ГТО в крае сдали более 370 тысяч жителей. А успешные результаты показали свыше 41 тысячи человек. До конца года в крае откроют 19 спортплощадок для сдачи нормативов – из них 15 уже начали работу.