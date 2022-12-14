На 2,3 тысячи гектаров увеличили площадь лесопарковых зеленых поясов на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

На 2,3 тысячи гектаров увеличили площадь лесопарковых зеленых поясов на Кубани в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Новые зеленые пояса площадью более 1,6 тысячи гектаров создали в Крымском, Абинском, Курганинском и Кореновском районах. Кроме того, в крае на 750 гектаров расширили уже утвержденные территории. Это лесопарковые зеленые пояса в Горячем Ключе, Туапсе и Армавире.

- Присваивая такой статус зеленым территориям, мы сохраняем лесные массивы Кубани и защищаем их от самовольной застройки. Лесопарковые пояса естественным образом позволяют создавать благоприятные для жизни условия, - отметил глава региона. - Мы обязаны сохранить уникальную природу Кубани для последующих поколений.

Напомним, первые лесопарковые зеленые пояса в регионе создали в 2017 году. Территории утвердили в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе. За 6 лет в крае создали 11 зеленых поясов в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, Горячем Ключе, Крымске, Абинске, Курганинске, Кореновске, поселках Мостовской и Псебай. Сейчас их площадь достигает 3,2 тысячи гектаров.