AVA Group подвела «Итоги 2022 года» в Анапе

Фото: AVA Group

14 декабря инвестиционно-строительный холдинг AVA Group презентовал для партнеров в городе-курорте Анапа новые профессиональные сообщества и цифровую платформу для инвесторов и риелторов, а также провел церемонию награждения партнеров за высокие показатели и эффективность в реализации проектов компании.

Одно из ключевых направлений развития строительной отрасли – цифровизация процессов. Для агентств недвижимости и риелторов AVA Group разработала специальную платформу, позволяющую сократить время совершения сделки на 20%, в режиме онлайн рассчитать ипотеку, забронировать выбранную клиентом квартиру, и все это в формате «одного окна». Во время презентации представители агентств-партнеров смогли задать все вопросы касательно платформы и подключиться к работе.

Фото: AVA Group

Сила любого бизнеса - в кооперации. Для того, чтобы объединить профессионалов отрасли, AVA Group создала 2 новых сообщества – Клуб риелторов и Клуб инвесторов. Задача клубов – поддержка специалистов, проведение совместных мероприятий, обучения и развития профессиональных компетенций, позволяющих улучшить результаты партнеров и достичь новых высот.

В целях мотивации агентств недвижимости, был объявлен профессиональный конкурс AVA Group «Секретная миссия 3» на определение лучшего специалиста по продаже недвижимости компании.

В рамках мероприятия были подведены итоги года: представители холдинга поделились данными по анализу рынка недвижимости Анапы, показателями по продажам ЖК AVAnta за текущий год, рассказали о перспективах развития курорта и строительной сферы в городе.

В конце церемонии награждения вице-президент по коммерции и цифровизации Фоменко Татьяна поблагодарила всех присутствующих и отметила, что развитие курортной недвижимости в городе Анапа – одно из самых востребованных и инвестиционно-привлекательных направлений в регионе. В долгосрочной перспективе рынок недвижимости Анапского района сделает качественный скачок в развитии социальной и курортной инфраструктуры.