Пострадавших водителей госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадали водители. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла днем 14 декабря в Динском районе. Предварительно, 35-летний водитель «ГАЗ» проезжал по трассе М-4 Дон со стороны Краснодара. На 2 км развязки станицы Динская выехал на «встречку», где столкнулся с иномаркой «Датсун Ондо». За рулем легковушки находилась 48-летняя женщина.

- В результате ДТП пострадали оба водителя, они госпитализированы в ЦРБ станицы Динской, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Белореченском районе 18-летний водитель без прав насмерть сбил 56-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.