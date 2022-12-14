Смертность от онкологических заболеваний в Адыгее сократилась на 8,3%

В Адыгее отмечено снижение смертности от онкологических заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее отмечено снижение смертности от онкологических заболеваний. За 10 месяцев 2022 года этот показатель сократился на 8,3 %.

- В первую очередь это связано с повышением онконастороженности врачей и медперсонала, а также с расширением парка диагностического оборудования онкодиспансера, полученного по нацпроекту «Здравоохранение», - рассказали в пресс-службе минздрава Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в большинстве случаев болезнь можно вылечить, если узнать о ней на ранней стадии. Для этого в республике приобретают новое медоборудование. За четыре года в больницах появилось 147 новых аппаратов более чем на 711 млн рублей.