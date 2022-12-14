Подарки передали Любаве Селивановой и Кате Кузнеделевой Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новогодние подарки от губернатора передали двум детям из Краснодара. Их вручили в рамках акции «ДоброЕлка», сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Первый подарок получила пятилетняя Катя Кузнеделева. У девочки редкое генетическое заболевание WAGR спектр и аниридия, которое выявляют у одного человека на миллион жителей. Кате удалили одну почку, которую поразила опухоль. У девочки также наблюдается слабое некорректируемое зрение, нистагм, катаракта и астигматизм. На Новый год Катя желала получить магнитный конструктор. И в преддверии праздников мечта девочки исполнилась.

Второй подарок передали 13-летней Любаве Селивановой. Год назад у нее обнаружили лимфому Ходжкина - онкологическое заболевание, поражающее лимфоциты и иммунную систему. На Новый год Любава желала получить мольберт и набор художника – волонтеры уже вручили подарок девочке.

Напомним, акция «ДоброЕлка» продлится на Кубани до 18 декабря. Поучаствовать в ней может каждый желающий. Для этого необходимо зайти на сайт акции доброелка.рф, выбрать открытку ребенка и подарить подарок.