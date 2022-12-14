Мужчина застрелил прораба из-за долга Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Сочи мужчине, застрелившему прораба на стройке, дали 9 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2022 года в Лазаревском районе. Тогда 30-летний житель Тверской области работа на стройплощадке в селе Верхнеармянском. В тот день мужчина приехал на стройку, взяв с собой пистолет RETAY 17. Рабочий встретил прораба, с которым у него возник конфликт.

Как выяснилось позже, начальник задолжал мужчине 30 тысяч рублей, а во время ссоры начал оскорблять родственницу осужденного. Тот, в свою очередь, достал пистолет и выстрелил прорабу в голову. Мужчина от полученного ранения скончался на месте трагедии.

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя - прокурора Лазаревского района Сочи - и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Уточняется, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.