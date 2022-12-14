Новый центр единоборств открыли в Славянске-на-Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый центр единоборств открыли в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В двухэтажном здании оборудовали зал борьбы с тремя коврами, зону тренажеров, зал для разминки и тренерские. В спорткомплексе планируют проводить занятия самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбой.

Отмечается, что новому центру единоборств присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина района Андрея Мизанова.

- Он много лет проработал педагогом, уделял большое внимание здоровью и физическому воспитанию молодежи, - отметил глава региона. - Уверен, новый комплекс даст хороший толчок для развития единоборств в районе.