Хозяева пропавшего кота в Новороссийске предлагают пятизначную сумму за помощь в поисках

Миша пропал. Фото: "Наша Газета"

Хозяева пропавшего кота в Новороссийске предлагают вознаграждение за помощь в его поисках. Тем, кто сообщит информацию о Мише (так зовут кота), выдадут 20 тысяч рублей.

Миша пропал в районе переулка Апшеронского на Шесхарисе. Есть подозрение, что его могли вывезти в Кабардинку.

Приметы кота: окрас полностью серый, глаза желтые. На Мише был коричневый ошейник с черной окантовкой.

Сейчас фотография кота - на каждом столбе в Кабардинке. Всех, кто что-либо знает, просят обращаться по телефону: 8-928-429-4900, сообщает "Наша Газета" в Новороссийске.