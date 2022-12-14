130 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Горячем Ключе Фото: admkrai.krasnodar.ru

130 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Горячем Ключе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Желтые сетчатые контейнеры предназначены для пластика. Жители могут оставлять в емкостях пакеты, бутылки, упаковки от бытовой химии и косметики.

Собранный пластик с контейнерных площадок будут отправлять на межмуниципальный полигон ТКО. Сейчас для перевозки отходов тестируют грузовик с табличкой «Раздельный сбор».

- Сырье выгружают отдельно от несортированных отходов, а затем проводят досортировку по разным видам - бутылка, ПЭТ-тара, канистра. После его направляют на переработку, - рассказали в пресс-службе администрации.

Напомним, в 2022 году Краснодарскому краю выделили более 70 миллионов рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Деньги распределили на 41 муниципалитет.