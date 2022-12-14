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НовостиОбщество14 декабря 2022 14:13

Жители Прикубанского округа Краснодара частично остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Отключение произошло из-за аварии

Отключение произошло из-за аварии

Жители Прикубанского округа Краснодара частично остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «РИП-408» и 5 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет временно погас в домах по улице Тополиной, 46, корп. 1 и 2, 48, корп. 1. Без блага цивилизации также остаются жители по улице Московской, 137, Мусорского, 1/4.

Специалисты уже устраняют поломку. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.