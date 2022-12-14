Мужчина не травмировался Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ

В Сочи спасатели нашли пропавшего в лесу туриста. Мужчину обнаружили на хребте Ажек в 800 метрах от слияния рек Ушхо и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.

Напомним, 9 декабря двое мужчин ушли в поход в район хребтов Ажек и Алек, а потом разделились. Один из них остался в экопоселении Ажек. А второй турист отправился в сторону горы Семеновский Шпиль через хребет Алек. К вечеру он должен был вернуться, но не пришел и перестал выходить на связь.

Поиски мужчины начались 11 декабря. Спустя сутки он вышел на связь, сообщив, что не травмировался. Но узнать координаты места, где находится турист, спасатели не смогли из-за разряженного телефона мужчины и плохой связи.

Спустя трое суток поисков, в том числе с помощью частного вертолета, туриста удалось найти.

- Мужчина не травмирован, может идти самостоятельно, но очень устал. На данный момент спасатели пешком сопровождают его по тропе к экопоселению Ажек, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.