Пенсионный фонд в Краснодарском крае закроют с 1 января 2023. В регионе, как и по всей стране, начнет работу Социальный фонд России.

Указ о создании Социального фонда России подписали в июле 2023 года. Он образован путем слияния ПФР и Фонда социального страхования.

Объединение позволит получать гражданам федеральные выплаты в режиме «открытого окна». Отмечается, что порядок предоставления услуг и сведений обоих фондов не изменится. При этом Социальный фонд России снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий граждан, обеспеченных государственным соцстрахованием.

Для россиян увеличат количество электронных сервисов. А семьям с детьми и беременным женщинам начнут выплачивать единое пособие. Уточняется, что принимать граждан специалисты будут в единых офисах клиентского обслуживания.

- Многие из этих офисов уже работают в пилотном режиме. В перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно в ближайший офис единого фонда или МФЦ, - уточнили в Пенсионном фонде России.