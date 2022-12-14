Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске построили зону отдыха в парке имени Фрунзе. Работы проходили по национальному проекту «Жилье и городская среда».

- В прошлом году выполнили первый этап обновления зоны отдыха. Там появились зеленые насаждения и новые пешеходные дорожки. В этом году благоустроили территорию в 20 тысяч квадратных метров, - сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Дунаев.

Уточняется, что в парке сделали тротуарные дорожки с деревянным и плиточным покрытием. Также в нем установили скамейки и перголы.

На территории высадили более трех тысяч растений и появилось более семи тысяч кв. метров газонов. Кроме того, в парке установили детский игровой комплекс и спортивную площадку.