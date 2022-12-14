Прошло заседание Советов по защите информации и информатизации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре обсудили вопросы в сфере защиты информационных ресурсов. Об этом разговаривали на заседании Советов по защите информации и информатизации.

- Переход на отечественное программное обеспечение обсуждается не первый год. Но сейчас это направление приобретает жизненно-важное значение. Необходимо, чтобы этот процесс был комплексным, прошел максимально быстро. Это стратегически важный шаг. Он обеспечит безопасность объектов критической инфраструктуры от вмешательства извне, - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Уточняется, что на Кубани при защите государственной информационной инфраструктуры используют только отечественные средства защиты информации.

Кроме того, за 2022 год доля закупаемого исполнительными органами власти отечественного ПО составляет более 98%.