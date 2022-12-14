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НовостиКарта Кубани14 декабря 2022 17:04

В Анапе достроили новый корпус школы № 12 на 400 мест

Для детей он заработает уже в январе
Мария ЧАЛАЯ
Анна Минькова посетила новый социальный объект. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Анна Минькова посетила новый социальный объект. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе достроили новый корпус школы № 12 на 400 мест. Он откроется в январе 2023 года. Работы проходили в рамках нацпроекта «Образование».

- В новом корпусе школы есть все необходимое для получения качественного образования. Это и просторные классы, большой спортзал. Также зоны рекреации, современная библиотека, медицинский блок, - сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что объект находился в зоне риска. Это произошло из-за неучтенных геологических особенностей местности.

Здания уже проходят процедуру лицензирования.