На Кубани снизилось количество ДТП. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани за год количество ДТП снизилось на 3,5%. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии с представителями федеральных и краевых ведомств, профильных организаций.

- Нашей главной задачей является обеспечение на дорогах безопасности автомобилистов и пешеходов. В этом году зарегистрировано более 5 тысяч происшествий. Этот показатель уменьшился на 3,5% в сравнении с 2021 годом, - сообщил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Уточняется, что большинство аварий случаются из-за нарушения водителями правил движения. В основном, это неправильный выбор дистанции и несоблюдение правил обгона.