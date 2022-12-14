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НовостиОбщество14 декабря 2022 18:06

На Кубани за год количество ДТП снизилось на 3,5%

Всего зарегистрировали примерно 5 тысяч происшествий
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани снизилось количество ДТП. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани снизилось количество ДТП. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани за год количество ДТП снизилось на 3,5%. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии с представителями федеральных и краевых ведомств, профильных организаций.

- Нашей главной задачей является обеспечение на дорогах безопасности автомобилистов и пешеходов. В этом году зарегистрировано более 5 тысяч происшествий. Этот показатель уменьшился на 3,5% в сравнении с 2021 годом, - сообщил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Уточняется, что большинство аварий случаются из-за нарушения водителями правил движения. В основном, это неправильный выбор дистанции и несоблюдение правил обгона.