Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Туапсинском районе устраняют нарушения градостроительного и земельного законодательства. Не соответствующие нормам выявила Межведомственная комиссия по поручению губернатора Кубани.

- Сразу же был утвержден план мероприятий по устранению нарушений. Сейчас необходимо проконтролировать соблюдение сроков исполнения всех пункта. Особое внимание уделить подготовке генеральных планов. Также правил землепользования и застройки населенных пунктов на территории района, - сообщил вице-губернатор края Роман Лузинов.

Уточняется, что с нарушениями в муниципалитете выдавали разрешения на строительство гостиниц и многоквартирных домов. В них не учитывали достаточное количество парковочных мест, озеленение и благоустройство.

Кроме того, на пляжных территориях размещали незаконные стационарные объекты. Многие из них, уже демонтировали.