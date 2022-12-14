На улицах города зимой выйдут 43 комбинированные машины. Фото: Александр Райко/krd.ru

В Краснодаре проверили готовность снегоуборочной техники. Этой зимой на улицах города будут работать 43 комбинированные машины и более 11 тысяч тонн противогололедных материалов.

- При необходимости количество техники будет увеличено до 223 единиц за счет строительных организаций. Также это касается компаний, обслуживающих федеральные и региональные трассы. Общими усилиями мы должны содержать город в чистоте и безопасности, - глава Краснодара Евгений Наумов.

Техника начнет очищать дороги от снега с магистральных улиц, мостов и путепроводов. Также первым делом будут очищать маршруты движения общественного транспорта.

Специалисты Мусороуборочной компании начнут параллельно обрабатывать тротуары, остановки и подземные пешеходные. Этой зимой в смену задействуют около 670 человек.