Узнали, где будут отключения света в Сочи 15 и 16 декабря 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 15 и 16 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00, а также с 23:00 до 05:00.

- Света не будет в селе Медовееевка на улицах Светогоркая, Прогресс, Гастелло, Фрунзе, Туманяна, Полянская, Брянская, Ленина, СТ «Калиновка», Греческая, Тихорецкая, Механическая, Туренко, Дорога на Большой Ахун, Пионерская, Чайкиной, Пятигорская. Также в переулках Ахунский, Юбилейный, Ветеринарный. Отключения пройдут в СТ «Заполярник», на улицах Молодогвардейская, Тюленина, Шевцовой, Земнухова, Альпийская, Кошевого, Тепличная, Механизаторов, Ветеринарная, Буковая, Фундучная, Прямая, Дубовая, Шаумяна, Транспортная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также свет выключат в поселке Васильева на улицах Просторная, Братьев Еремян, и в поселке Головинка на улицах Большой Кичмай, Ачмизова, Шахе, Убыхская, Роз 78, 95, 101а, 107, 115, Северная, Конституции, Московская, Джапаридзе, СНТ «Каштан», СНТ «Здоровье», Пластунская, Леселидзе, Рахманинова, Пирогова 36а/2, Бамбуковая 7,10, Виноградная.

Кроме того, электроэнергии не будет 15 декабря с 23:00 до 05:00 16 декабря в селах Пластунка и Барановка на улицах Джапаридзе, Леселидзе, Краснодонская, Абовяна, Вишневая, Пластунская, Высокогорная, Армянская и в переулках Вишневый, Юртовский, Совхозный.

16 декабря свет выключат с 07:00 до 20:00 в ТРЦ Плаза, на улицах Мостовая, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Гранатовая, Владимировская, Заря, Терновая, Выселковская, Афонская, Мзымтинская, Чапаева, Параллельная, Титова, Севастопольская.