Погода в Адыгее 15 декабря 2022: местами пройдут дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 15 декабря 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 15 декабря 2022.

В Майкопе 15 декабря день обещает быть солнечным. Максимальная температура воздуха +9°C. Ветер восточный, 3 м/с. В этот день снега не предвидится. К вечеру температура опустится до +1°C.Местами пройдет дождь. Ветер восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки ожидается облачной. На верхушках гор еще остались белые снежные шапки. В светлое время суток температура воздуха повысится до +9°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +2°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.