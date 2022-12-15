Сдать на права в Краснодаре станет дороже на 20% с 1 января

Стоимость обучения в автошколах города увеличится с 1 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пройти обучение в автошколах Краснодара станет дороже. Стоимость получения прав увеличится на 20% с 1 января 2023 года.

- По нынешним нормативам обучения на механической коробке передач необходимо 58 часов практических занятий. По средней стоимости уже получается больше 50 тыс. рублей. Но ведь еще необходимо дать человеку курс теории, - рассказали в одной из автошкол города.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», средняя стоимость одного занятия сейчас - 900 рублей за час. Если будущим водителям предлагают обучение за более низкую стоимость, стоит насторожиться. На чем-то организация пытается сэкономить или недодать количество часов для освоения программы.