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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:03

Сдать на права в Краснодаре станет дороже на 20% с 1 января

Нововведение затронет все автошколы города
Валерия ГОДОВНИКОВА
Стоимость обучения в автошколах города увеличится с 1 января 2023 года

Стоимость обучения в автошколах города увеличится с 1 января 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пройти обучение в автошколах Краснодара станет дороже. Стоимость получения прав увеличится на 20% с 1 января 2023 года.

- По нынешним нормативам обучения на механической коробке передач необходимо 58 часов практических занятий. По средней стоимости уже получается больше 50 тыс. рублей. Но ведь еще необходимо дать человеку курс теории, - рассказали в одной из автошкол города.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», средняя стоимость одного занятия сейчас - 900 рублей за час. Если будущим водителям предлагают обучение за более низкую стоимость, стоит насторожиться. На чем-то организация пытается сэкономить или недодать количество часов для освоения программы.