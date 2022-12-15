Сладкие подарки к новому году получат ученики младших классов Адыгеи

Детям Адыгеи подарят ощущение праздника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее школьников порадуют подарками к новому году. Ученики с 1-го класса по 4-й получат традиционные сладкие наборы перед праздником.

Также подарки будут направлены ребятам из подшефного Генического района и детям переселенцев из Херсонской области.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», не оставят без внимания и детей с ограниченными возможностями, и ребят из многодетных и малообеспеченных семей республики. Они также получат наборы в канун нового года.

- Необходимо создать праздничную атмосферу, организовать новогодние утренники, республиканские представления в Госфилармонии и новогоднюю благотворительную акцию «Елка желаний», - рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.