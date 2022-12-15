Вице-губернатор Анна Минькова посетила новые соцобъекты Анапы

Анна Минькова побывала в школе, врачебных кабинетах и на площадке профподготовки студентов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края посетила новые соцобъекты Анапы. Анна Минькова побывала в школе, врачебных кабинетах и на площадке профподготовки студентов.

- Школа находилась у нас в зоне риска в связи с неучтенными геологическими особенностями местности. Строительство велось по нацпроекту «Образование». Благодаря слаженной работе местных властей, новый корпус школы успешно возведен, – отметила Анна Минькова. - Учиться в этом здании ребята начнут уже в январе.

В новых врачебных кабинетах в поселке Уташ и Хуторе Воскресенском завершили работы. Здания проходят лицензирование, после чего доктора смогут начать принимать первых пациентов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», Анна Минькова также посетила Анапский сельхозтехникум. На его базе открыли площадку «Профессионалитета».

- Каждый студент, кроме основной специальности, получит дополнительные навыки рабочих профессий. Агрономы будут операторами беспилотников, специалистами в сфере защиты растений и биодинамической защиты. Виноделы обретут навыки микробиологии, химанализа и сомелье, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Студенты начнут заниматься в новых лабораториях уже через несколько дней.