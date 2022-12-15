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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:43

Что произошло за ночь 15 декабря в Краснодарском крае

На Кубани задержали 18-летнего наводчика ВСУ
Алексей ГУК
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

На Кубани задержали 18-летнего наводчика ВСУ. Молодой человек корректировал ракетные удары по российским базам с напарником.

В Сочи удалось приучить дикого леопарда к вольеру. В Сочи леопард Алоус стал отцом 16 детей.

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