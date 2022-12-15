Что произошло за ночь 15 декабря в Краснодарском крае

Фото: МВД по Красноярскому краю

На Кубани задержали 18-летнего наводчика ВСУ. Молодой человек корректировал ракетные удары по российским базам с напарником.

В Сочи удалось приучить дикого леопарда к вольеру. В Сочи леопард Алоус стал отцом 16 детей.

На Кубани за год количество ДТП снизилось на 3,5%. Всего зарегистрировали примерно 5 тысяч происшествий.

В Туапсинском районе устраняют нарушения градостроительного и земельного законодательства. В муниципалитете выдавали разрешения на строительство, не соответствующие нормам.