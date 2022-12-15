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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 5:45

Мужчина и женщина погибли в ДТП с BMW на Кубани

Пара ехала на отечественной машине
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ГИБДД по краю

Фото: ГИБДД по краю

В Курганинском районе Краснодарского крае 14 декабря в ДТП погибли два человека. По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099, двигаясь со стороны станицы Михайловской в сторону Петропавловской, не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в BMW.

- В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-21099 и его пассажир - 34-летняя женщина - от полученных травм скончались на месте аварии, - сообщили в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: ГИБДД по краю

Фото: ГИБДД по краю

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняются.