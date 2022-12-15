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НовостиОбщество15 декабря 2022 6:06

Школьники Сочи отправили новогодние открытки с поздравлениями участникам спецоперации

Всего было написано более 6000 писем
Ангелина НАЗАРЧУК
Ребята получают ответные письма. Фото: администрация Сочи

Ребята получают ответные письма. Фото: администрация Сочи

Школьники Сочи отправили новогодние открытки с поздравлениями участникам спецоперации. Ребята написали более 6000 писем.

- Мы уверены, что внимание со стороны ребят, их теплые и искренние поздравления станут приятным и важным сюрпризом участникам специальной военной операции, — рассказала заммэра Сочи Елена Канюк.

Кстати, ребята получают ответные письма. Солдаты благодарят школьников за патриотизм и неравнодушие. Некоторые бойцы даже записали видеообращение.