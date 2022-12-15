Ребята получают ответные письма. Фото: администрация Сочи

Школьники Сочи отправили новогодние открытки с поздравлениями участникам спецоперации. Ребята написали более 6000 писем.

- Мы уверены, что внимание со стороны ребят, их теплые и искренние поздравления станут приятным и важным сюрпризом участникам специальной военной операции, — рассказала заммэра Сочи Елена Канюк.

Кстати, ребята получают ответные письма. Солдаты благодарят школьников за патриотизм и неравнодушие. Некоторые бойцы даже записали видеообращение.