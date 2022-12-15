Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 6:19

Поезд из Краснодара в Адлер стал самым популярным в России на Новый год

Рейс занял второе место по популярности
Ангелина НАЗАРЧУК
А третьим по популярности маршрутом стал поезд Сочи-Краснодар.

А третьим по популярности маршрутом стал поезд Сочи-Краснодар.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Эксперты сервиса онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты провели исследование и выяснили, какие рейсы были самыми востребованными в 2022 году. Маршрут из Краснодара в Адлер занял второе место в России с долей пассажиров 1,7%.

Лидером в ж/д направлениях оказался рейс из Москвы в Санкт-Петербург. А третьим по популярности стал поезд Сочи - Краснодар.

Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, стоимость билетов из Краснодара в Адлер составляет около тысячи рублей.