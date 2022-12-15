В Майкопе установили шесть новогодних елок

В республиканской столице готовятся к встрече нового года. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее идет подготовка к новому году. В столице республики установили шесть новых елок.

- На шести общественных территориях муниципалитета уже завершается установка городских праздничных елей, центральные улицы и входные группы организаций и предприятий оформляются в соответствии с тематикой праздника, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для создания праздничной атмосферы маленьких жителей республики порадуют подарками. Ученики младших классов получат сладкие наборы.