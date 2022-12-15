Курорт отмечает 176-летие со дня становления городом. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Анапа 15 декабря празднует День города. Местных жителей с праздником поздравил мэр города Василий Швец.

- Все мы любим нашу солнечную и всегда юную, несмотря на свою многовековую историю, красавицу-Анапу, вкладываем частичку души и сердца в то, чтобы жизнь в городе с каждым годом становилась лучше и комфортнее, – отметил мэр Василий Швец. – От всей души поздравляю всех анапчан с нашим главным праздником, желаю, чтобы курорт процветал на радость всем жителям и гостям!

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», курорт отмечает 176-летие со дня становления городом. На курорте запланирована праздничная программа.

Жители и гости могут посмотреть мастер-класс по созданию подарков. В 16 часов детей ждут аниматоры. После чего в Анапе запланирован вечер инструментальной музыки и просмотр фильма «Елки».