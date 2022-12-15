МегаФон ускорил мобильный интернет в горах Адыгеи

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Оператор запустил базовую станцию в поселке Гузерипль. Современная мобильная связь теперь доступна на базах отдыха, подъездных туристических маршрутах и у местных достопримечательностей.

Жителям поселения стали доступны звонки по технологии VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения, а также мобильный интернет 4G с максимальной скоростью до 80 Мбит/с.

Гузерипль — один из самых высокогорных, самый отдаленный и одновременно самый южный населённый пункт в Адыгее. Это последний населённый пункт в долине реки Белой перед незаселёнными территориями Кавказского заповедника.

В поселке живет около ста человек, однако локация пользуется популярностью у туристов. Чаще всего для отдыха это место выбирают жители Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской областей. Здесь проходят экотропы, трекинговые маршруты, проводят соревнования по рафтингу. Также в заповеднике расположен Гузерипльский дольмен — наиболее сохранившийся памятник культуры Лагонакского нагорья, его возраст — около четырех тысяч лет.

«Природные красоты Адыгеи притягивают путешественников не только из ближайших регионов, отдохнуть от городской суеты сюда приезжают гости из обеих столиц. В 2022 году количество туристов в регионе выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. В поездках они активно пользуются мобильным интернетом: дата-трафик гостевых абонентов за этот период вырос на 37%. Теперь делиться впечатлениями в Сети будет еще комфортнее», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

МегаФон уделяет большое внимание развитию сети в популярных туристических локациях Северного Кавказа. В этом году оператор запустил 4G на Эльбрусе, в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум», которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах.