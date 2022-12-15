В Краснодаре многоэтажка осталась без тепла из-за утечки газа

В мэрии пообещали решить проблему в течение пары дней

Жильцы многоквартирного дома по улице Хрустальной, 1/2 в Краснодаре пожаловались на отсутствие тепла.

- Дом остался без отопления. Нам отключили газ с требованием немедленно заключить с ними договора: иначе будете замерзать. В доме проживают маленькие дети, инвалиды, старики, да и не у всех на сегодняшний день есть такая сумма на руках, - написали в соцсетях краснодарцы.

В мэрии объяснили отключение тепла утечкой газа.

- По информации департамента городского хозяйства, АО «Краснодаргоргаз» временно отключил дом от газоснабжения из-за утечки газа. На данный момент утечку уже устранили, специалисты проверяют у жильцов наличие договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Газоснабжение восстановят в течение пары дней, - отметили в муниципальном центре управления.