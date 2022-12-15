В Майкопе прошел первый этап конкурса профмастерства молодых учителей

В Майкопе проходит конкурс профмастерства «Новой школе – новые учителя» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Майкопе проходит конкурс профмастерства «Новой школе – новые учителя». Молодые педагоги презентуют себя и свои навыки.Также со словами поддержки к молодым педагогам обратился победитель конкурса 2021 года Руслан Папов.

- В первый день вниманию жюри было представлено конкурсное испытание творческая самопрезентация «Здравствуйте, это я!». - рассказали в пресс-службе минобразования и науки Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», следующим этапом станет демонстрация своего умения в проведении учебного занятия.