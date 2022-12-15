В Краснодаре 15 декабря открылись 53 елочных базара

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В Краснодаре 15 декабря заработали елочные базары. 53 точки организовали в краевой столице, адреса можно найти на карте города.

- Торговля на площадках организована с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора. Купить ель, пихту или сосну жители краевого центра могут ежедневно с 08:00 до 22:00 до 31 декабря, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Средняя стоимость пихты в Краснодаре от 1500 рублей за дерево, ель стоит от 800 рублей за метр, а сосна – от 1000 рублей за метр. Продавцы праздничных базаров будут встречать покупателей в нарядах Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодние украшения в Краснодаре продают по пяти адресам: на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя, на Одесской между Красной и Коммунаров, на Атарбекова, Аверкиева и Карякина.