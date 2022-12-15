С выздоровлением за сутки выписаны 89 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 78 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением в регионе выписали 89 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 14 положительных результатов, в Сочи - 11, в Динской районе - 6, в Анапе - 5. По 4 пациента прибавилось в Новороссийске, Мостовском, Славянском и Усть-Лабинском муниципалитетах, по 3 - в Ейском, Кореновском и Новокубанском.

По два человека заболели в Геленджике, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Тихорецком районах, по одному - в Горячем Ключе, Белоглинском, Брюховецком, Кавказском, Калининском, Павловском, Северском, Туапсинском и Успенском муниципалитетах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии в регионе остаются 3 человека. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.