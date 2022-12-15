С 2018 года в регионе оптимизируют производство 224 предприятия Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани досрочно выполнили план нацпроекта «Производительность труда» на 2022 год. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

С 2018 года в регионе оптимизируют производство по нацпроекту 224 предприятия. Отмечается, что Краснодарский край входит в число лидеров среди регионов страны по количеству производств, внедряющих бережливые технологии.

- Сегодня мы видим хорошие результаты реализации нацпроекта, - отметил глава региона. - Предприятия смогли сократить время производства продукции в среднем на 38%, увеличить выработку на 46%.

По результатам 2022 года в регионе планируют увеличить экономический эффект от реализации нацпроекта по сравнению с прошлым. В 2021 году показатель составил почти 12 миллиардов.

- Нацпроект «Производительность труда» зарекомендовал себя как действенный инструмент, позволяющий повысить эффективность работы предприятий во всех отраслях. Это особенно актуально в условиях санкционного давления на нашу страну,- добавил Вениамин Кондратьев.