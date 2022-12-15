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НовостиОбщество15 декабря 2022 8:30

Анкетирование по качеству оказываемых услуг проводят в Сочи

Туристы оценивают качество услуг
Ангелина НАЗАРЧУК
Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский. Фото: администрация Сочи

Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский. Фото: администрация Сочи

Анкетирование по качеству оказываемых услуг проводят в Сочи. Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский. Туристы заполняют анкеты, где отвечают на вопросы про качество услуг в отелях, кафе и на торговых точках.

- Опросы помогут получить обратную связь от гостей и улучшить сервис. На сегодняшний день очно заполнили анкету уже более 400 человек, — сообщила заммэра Сочи Инна Петухова.

Анкетирование по качеству оказываемых услуг проводят в двух форматах - очно и онлайн. Очно заполнить анкету можно на горнолыжных курортах. Каждый день здесь работают волонтеры.