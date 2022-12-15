Патроны принадлежали пассажиру автомобиля Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Житель Кубани пытался незаконно перевезти через пост ДПС 30 патронов к автомату Калашникова. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские остановили автомобиль Ford на посту ДПС «Кущевский». Вместе с водителем в иномарке находился 54-летний пассажир. При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили в багажнике 30 патронов. Боеприпасы, как оказалось, перевозил пассажир автомобиля.

- Согласно заключению баллистической экспертизы, изъятые боеприпасы являются патронами к автомату Калашникова, пригодными для стрельбы, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На задержанного мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- На период производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в пресс-службе МВД по краю.