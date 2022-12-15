Больница Крымского района Кубани получила новый компьютерный томограф Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Больница Крымского района Кубани получила новый компьютерный томограф. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новый аппарат приобрели по краевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- Это очень серьезное подспорье в работе больницы, так как новый КТ позволит в разы сократить очереди на прием к специалистам за счет сокращения времени проведения необходимых исследований, - отметил главврач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

До конца года на Кубани аппараты установят в медучреждениях 18 муниципалитетов. Медоборудование получат больницы Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского районов.

Новые компьютерные томографы также появятся в Анапе, Сочи, Армавире, Красноармейском, Щербиновском, Успенском, Староминском, Белоглинском, Крыловском и Новопокровском районах.