В Сочи Volkswagen во время ДТП снес клумбу и перевернулся на крышу

ДТП произошло около стены Художественной школы по улице Кирова.

В Адлерском районе Сочи 15 декабря произошла авария. Водитель Volkswagen на большой скорости вошел в неуправляемый занос. Машина снесла клумбу. От сильного удара иномарка перевернулась на крышу. ДТП произошло около стены Художественной школы по улице Кирова.

По словам очевидцев, у машины во время движения заклинило педаль газа. Мужчина быстро потерял контроль над машиной, из-за чего и произошел занос.

- Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными автомобилями «БМВ» и «Фольксваген», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Иномарка сильно пострадала в результате аварии. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и две машины скорой помощи. Сообщается, что в инциденте никто не пострадал.