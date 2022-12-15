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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:17

Жителю Адыгеи грозит 10 лет тюрьмы за попытку зарезать знакомого

Дело передано в суд
Валерия ГОДОВНИКОВА
Житель Адыгеи пырнул ножом своего знакомого

Житель Адыгеи пырнул ножом своего знакомого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Адыгеи грозит до 10 лет тюрьмы. Мужчина пытался зарезать своего знакомого.

- В январе 2022 года житель района на улице поселка Каменномостского в ходе конфликта несколько раз ударил колюще-режущим орудием в грудь и живот своего знакомого, тем самым он причинил тяжкий вред его здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. Его направили в суд для рассмотрения по существу.