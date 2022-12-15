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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:27

Турмаршруты для школьников по военно-историческим местам разработали в Сочи

Идет активная подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы
Ангелина НАЗАРЧУК
Определяется финансирование и объемы работ на более чем 200 объектах. Фото: администрация Сочи

Определяется финансирование и объемы работ на более чем 200 объектах. Фото: администрация Сочи

Турмаршруты для школьников по военно-историческим местам разработали в Сочи. На курорте особое внимание уделяют патриотическому воспитанию. На данный момент идет активная подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Определяются финансирование и объемы работ на более чем 200 объектах: мемориалах, обелисках, стелах, братских могилах, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В школах будут проводить встречи с ветеранами. Учителя организуют викторины и тематические уроки.