Территория Берегокубанского леса Фото: krd.ru

В Краснодаре берегокубанский лес и озеро лотосов станут особо охраняемыми природными территориями местного значения. Решение приняли депутаты городской думы на 51-м очередном заседании.

Отмечается, что благодаря новому статусу в зеленых зонах запретят любую застройку.

Берегокубанский лес площадью более 155 тысяч квадратных метров находится вблизи СНТ «Берег Кубани ВНИИ риса». Здесь насчитывается около 800 видов беспозвоночных животных, пяти земноводных и семи видов пресмыкающихся, более 60 видов птиц и 20 видов млекопитающих. Из растительности можно встретить тополя, ивы, клены, лжеакации, фиалки, крапиву, тростник и лиану.

Озеро лотосов находится у изгиба русла реки Кубани, вдоль Елизаветинского шоссе между СНТ «Лотос» и поселком Белозерным. На площади почти в 475 тысяч квадратных метров обитают каравайки, занесенные в Красную книгу, утки, цапли, стрекозы. Кроме того, здесь можно встретить редкий лотос орехоносный. Растение так же, как и каравайки, занесено в Красную книгу России.

Озеро Лотосов Фото: krd.ru

- Новый статус позволит сохранить природный комплекс, ландшафт и биологическое разнообразие, а также развивать на этих территориях эколого-просветительскую деятельность, - отметили на заседании.