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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:51

В Адыгее 16-летнему подростку дали три года тюрьмы за распространение наркотиков

Парень делал тайниковые закладки на территории республики
Валерия ГОДОВНИКОВА
Суд признал подростка виновным в преступлении

Суд признал подростка виновным в преступлении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее 16-летнему подростку дали три года тюрьмы. Суд признал парня виновным в распространении наркотиков.

- Обвиняемый, действуя в составе организованной группы, 27 августа 2022 года получил от неустановленного лица наркотическое средство общей массой более 6,8 грамма, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи. - После чего осуществил на территории поселка Краснооктябрьского Майкопского района тайниковые закладки наркотических средств.

Полиция задержала парня прежде, чем он закончил начатое. При себе у него также обнаружили запрещенное вещество.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по решению суда подростку назначили три года лишения свободы в воспитательной колонии.