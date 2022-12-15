В Адыгее 16-летнему подростку дали три года тюрьмы за распространение наркотиков

Суд признал подростка виновным в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее 16-летнему подростку дали три года тюрьмы. Суд признал парня виновным в распространении наркотиков.

- Обвиняемый, действуя в составе организованной группы, 27 августа 2022 года получил от неустановленного лица наркотическое средство общей массой более 6,8 грамма, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи. - После чего осуществил на территории поселка Краснооктябрьского Майкопского района тайниковые закладки наркотических средств.

Полиция задержала парня прежде, чем он закончил начатое. При себе у него также обнаружили запрещенное вещество.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по решению суда подростку назначили три года лишения свободы в воспитательной колонии.