Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 40-летняя водитель иномарки насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне, 14 декабря, в Крымском районе. Водитель Hyundai Tucson проезжала по трассе «Краснодар - Верхнебаканский» и, не заметив пешехода, сбила его. Женщина, личность которой устанавливается, в этот момент переходила дорогу.

- В результате происшествия пешеход скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Белореченском районе 18-летний водитель без прав насмерть сбил 56-летнего пешехода. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.