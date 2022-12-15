В Адыгее завершили строительство трех новых ФАПов

Новые фельдшерско-акушерские пункты подготавливают к приему пациентов. Фото: https://t.me/meretukov_rustem

В Адыгее построили три фельдшерско-акушерских пункта. Новые ФАПы появились в Теучежском, Шовгеновском и Красногвардейском районах.

- Скоро три новеньких ФАПа, соответствующие всем стандартам оснащения медучреждений, смогут принять первых своих пациентов, - рассказал министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. - Это обеспечит качественную и доступную медицинскую помощь, должное лекарственное обеспечение и оказание первичной медико-санитарной помощи детей и взрослых.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в новых пунктах предусмотрены помещения под аптеку, процедурный кабинет и кабинет педиатра и акушерки. На данный момент в ФАПы привозят необходимое медоборудование и мебель.