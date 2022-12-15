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НовостиОбщество15 декабря 2022 10:16

Тестовые лыжные катания начнутся в горах Сочи 17 декабря

Всего в Сочи откроют 30 километров горнолыжных трасс
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация решила запустить на склоны первых лыжников и сноубордистов

Администрация решила запустить на склоны первых лыжников и сноубордистов

Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжных курортах Сочи начнутся тестовые катания уже 17 декабря. Администрация решила запустить на склоны первых лыжников и сноубордистов, благодаря тому, что в горах прошли сильные снегопады. Высота сугробов составляет уже более 90 сантиметров.

- Прошедшие в горах снегопады позволяют открыть для катания трассы горной долины Цирк-2 на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, - рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта.

На курортах работают лыжные мастерские, инструкторские службы и прокат оборудования. К слову, официальное открытие горнолыжного зимнего сезона запланировано на 23 декабря.