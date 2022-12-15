Кадастровая палата региона

Кадастровая палата Кубани выдала 4,5 млн выписок из ЕГРН в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 90% выписок об объекте недвижимости предоставлены в электронном формате.

- Менее чем за полгода сотрудниками учреждения выдано свыше 4 млн выписок из ЕГРН. Наиболее удобным вариантом получения сведений стал электронный формат, - рассказала заместитель Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

Большинство запросов поступает на получение выписки о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости на территории 57 и более субъектов РФ. В 2022 году выдано 1,6 миллиона сведений.

- Преимуществом выписки является наличие обобщенных сведений о недвижимости, расположенной на территории России или отдельных субъектах РФ, которые находятся или находились ранее в собственности конкретного лица, - отметили в краевой Кадастровой палате.

Востребована выписка и об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. С начала 2022 года выдано более 1 миллиона документов. Выписка содержит кадастровый номер объекта, дату его присвоения, сведения о правообладателях, видах права, номере и дате регистрации, содержании ограничений прав и обременений.

Кроме того, за 11 месяцев выдано более 800 тысяч выписок об объекте недвижимости и 300 тысяч документов о его кадастровой стоимости.

Меньше всего запросов поступало на выдачу выписок о границах между субъектами РФ, границах МО и границах населенных пунктов. Всего предоставлено 355 документов.

Напомним, заказать выписку из ЕГРН можно в бумажном виде в офисах МФЦ, в электронной форме на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра с помощью онлайн-сервиса «Заказ выписок из ЕГРН» и на сайте Росреестра в «Личном кабинете».

- Полученная заявителем выписка из ЕГРН является актуальной на момент выдачи независимо от способа предоставления. При этом ограничения по сроку действия выписок из ЕГРН, кадастрового плана территории, справки о лицах, которые получили сведения об объекте недвижимости, отсутствуют, если характеристика объекта не менялась, - отметили в Кадастровой палате региона.