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НовостиОбщество15 декабря 2022 10:49

В Майкопе задержали трех закладчиков героина

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
На данный момент задержанные находятся в изоляторе

На данный момент задержанные находятся в изоляторе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трех наркозакладчиков из Краснодарского края задержали в Майкопе. Мужчины в возрасте 32, 34 и 39 лет распространяли на территории республики героин.

- В ходе осмотра городских улиц, по которым двигались приезжие, с их непосредственным участием, полицейским вскоре удалось обнаружить восемь свертков с неизвестным содержимым, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Изъятые вещества направили экспертам-криминалистам. Исследование показало, что внутри свертков героин. Общей массой более одного грамма.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент задержанные находятся в изоляторе. Им грозит до 15 лет тюрьмы.