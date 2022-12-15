Проект реконструкции кинотеатра находится на согласовании Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара поручил создать дорожную карту реконструкции кинотеатра «Болгария». Глава города посетил закрытое на ремонт здание.

В бывшем кинотеатре предлагают создать площадку для творческих проектов молодежи. В помещениях планируют оборудовать студию звукозаписи, коворкинг, кинозал, медиа-центр. Молодые люди также смогут устраивать здесь кинопоказы, музыкальные квартирники, проводить презентации, мастер-классы, выставки, концерты и КВН.

- На прошедшей встрече с добровольческим сообществом города поручал коллегам проработать вопрос создания точки притяжения для молодежи. «Болгария» отлично подходит для этого, - написал Евгений Наумов в своем telegram-канале. - Чтобы молодежь могла генерировать и реализовывать идеи для развития города, мы должны создавать для этого необходимые условия.

Сейчас проект реконструкции кинотеатра находится на согласовании. Уточняется, что управление по делам молодежи Краснодара проработает дорожную карту в ближайшее время.